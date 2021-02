Tesla : le bitcoin, monumentale erreur ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla aurait-il fait une erreur monumentale en investissant une partie de sa trésorerie sur le bitcoin ? Le titre a perdu un cinquième de sa valeur à Wall Street sur ses sommets récents, après un parcours certes sans faille les mois précédents. Il décrochait hier soir de 8,55% et est encore attendu en baisse de 5% ce mardi. Apparemment, cette forte baisse suit celle de la 'reine des cryptomonnaies', aucun autre événement adverse majeur n'étant à signaler du côté du leader californien de l'automobile électrique...

C'est aussi l'hypothèse formulée par Daniel Ives, analyste chez Wedbush, selon lequel Elon Musk et Tesla sont désormais étroitement liés à l'histoire du bitcoin. "Même si Tesla a réalisé virtuellement un profit d'un milliard pour son premier mois de détention de l'or digital, cela s'accompagne d'un risque accru, comme on l'a observé cette semaine". Musk n'a eu de cesse ces derniers jours de tweeter à propos du bitcoin et du dogecoin, et même de l'ethereum.

Ives pense que le titre Tesla est maintenant directement lié au prix du bitcoin, suite à l'investissement de 1,5 milliard de dollars réalisé par le groupe en BTC. "Musk est maintenant lié à l'histoire du bitcoin aux yeux de Wall Street", juge l'analyste, selon lequel le patron de Tesla court le risque que cet événement annexe éclipse à court terme la vision fondamentale des véhicules électriques pour les investisseurs. Malgré tout, Ives juge que le bitcoin est "un mouvement intelligent au bon moment pour Tesla".

Intelligent ou pas, ce "mouvement" a tout de même fait chuter Tesla en bourse. Le titre devrait par ailleurs afficher une volatilité accrue à court terme, suivant les fluctuations du bitcoin.

Rappelons qu'en début de mois, le fabricant californien de voitures électriques Tesla avait déclaré à la SEC, gendarme financier américain, l'acquisition de bitcoin pour un montant agrégé particulièrement conséquent de 1,5 milliard de dollars en janvier 2021. Cette nouvelle avait initialement fait flamber le BTC sur les 40.000$, puis jusqu'à environ 58.000$. Le BTC évolue ce jour autour des 48.000$ sur Bitfinex, en retrait de 11% sur 24 heures.

Tesla a indiqué en début de mois qu'il pourrait acquérir et conserver des actifs digitaux périodiquement ou sur le long terme. Le constructeur californien envisage même de commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement pour ses produits dans un futur proche, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée. La compagnie affirme avoir acquis du Bitcoin "pour plus de flexibilité, afin de mieux diversifier et maximiser le placement de ses liquidités".

Rappelons qu'Elon Musk ne cessait ces derniers jour de soutenir l'altcoin Dogecoin sur Twitter. Il avait aussi récemment arboré le bitcoin sur sa 'bio' du réseau social média. Musk s'était aussi exprimé lors d'une conversation sur l'application Clubhouse en faveur du BTC. "Je suis un supporter du Bitcoin", avait insisté Musk, jugeant que la cryptomonnaie serait sur le point de parvenir à une acceptation massive des 'gens de la finance conventionnelle'. Le leader de Tesla regrette d'ailleurs de n'avoir pas acheté de Bitcoin il y a huit ans. "J'ai été un peu lent à comprendre"...