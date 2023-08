Tesla : la guerre des prix se poursuit

(Boursier.com) — Tesla a ajouté deux versions de spécifications inférieures de ses véhicules électriques Model S et X moins populaires aux États-Unis et au Canada, réduisant le prix de 10 000$ alors que la concurrence s'intensifie, selon Bloomberg. Ces versions plus abordables ont moins d'autonomie et une accélération légèrement plus lente que les modèles de base. La berline Model S Standard Range est au prix de 78 490$, tandis que le véhicule utilitaire sport Model X aux spécifications inférieures coûte 88 490$, selon Bloomberg, qui reprend les données du site Web du constructeur automobile texan. Les Model S et X représentaient moins de 5% des livraisons de Tesla au deuxième trimestre. Contrairement aux Model 3 et Model Y, qui sont éligibles à un crédit d'impôt de 7 500$ aux États-Unis, les S et X ne bénéficient d'aucun rabais, ce qui réduit leur attrait selon l'agence. Elon Musk avait déclaré en juillet que Tesla devrait continuer à baisser les prix si les taux d'intérêt continuaient d'augmenter, se disant prêt à sacrifier plus de marge pour augmenter la production et les ventes, rappelle Bloomberg.