Tesla : la flambée des prix de l'essence dope ses commandes

(Boursier.com) — Tesla cède 3% en début de séance à Wall Street à 833$, bien loin des pics historiques de novembre à plus de 1 200$. Pourtant, le groupe d'Elon Musk pourrait bien être l'un des grands bénéficiaires de la crise actuelle, alimentant la flambée des prix de l'essence. Le site spécialisé Electrek croit ainsi savoir que les niveaux de commandes de Tesla s'envoleraient actuellement aux États-Unis, la situation et les prix à la pompe accélérant inexorablement la transition vers l'automobile électrique.

Les niveaux de commandes de Tesla augmenteraient donc vivement aux États-Unis, selon des sources proches du dossier citées par Electrek, alors que les prix record de l'essence orienteraient davantage de personnes vers les véhicules électriques. Cependant, cela n'affectera pas de manière significative ses livraisons à court terme, puisque le constructeur automobile est toujours limité en production. Au beau milieu de la crise en Ukraine et des sanctions visant à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à son invasion, les prix du pétrole et de l'essence ont considérablement augmenté. Le pétrole brut est maintenant à plus de 110$ le baril sur le Nymex, et le prix moyen de l'essence à la pompe aux États-Unis atteint désormais 5$ le gallon dans certaines régions. Certes, les prix rapportés au litre sont encore très inférieurs aux prix français, mais l'impact est très fort pour les Américains friands de pick-up très consommateurs en carburant.

"Cela va affecter pratiquement toutes les industries, mais c'est aussi une augmentation suffisamment importante pour que de nombreuses personnes soient obligées de modifier leur budget pour l'essence", constate Electrek. "Aujourd'hui, nombre d'entre eux qui sont en mesure d'acheter une nouvelle voiture se tournent vers les véhicules électriques. Certains par frustration, d'autres parce qu'ils font le calcul du coût de possession et se rendent compte que c'est en fait moins cher qu'une voiture à essence. Tesla est de loin la plus grande marque de véhicules électriques aux États-Unis. Environ 80% de toutes les voitures électriques du pays sont des véhicules Tesla et, sans surprise, la société commence à ressentir une augmentation des commandes en raison de la pression sur les prix de l'essence", indique encore le site américain d'information dédié au transport électrique.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Electrek que Tesla constatait cette semaine une augmentation des commandes dans plusieurs régions des États-Unis. Une source proche a déclaré que le constructeur automobile avait vu augmenter de 100% son taux de commande cette semaine par rapport à la précédente dans les régions du pays particulièrement touchées par les prix de l'essence. Cependant, cette augmentation des commandes ne dopera pas immédiatement les performances de Tesla, car le constructeur automobile a déjà un carnet de commandes important, alors que sa production demeure limitée.

Aux États-Unis, Tesla prévoit une livraison en juillet 2022 pour les nouvelles commandes du Model 3 de base et en septembre 2022 pour le populaire Model Y.

Le démarrage de la production et des livraisons à la Gigafactory du Texas pourrait aider plus tard cette année, mais les délais de livraison devraient augmenter pour le moment.

D'autres constructeurs automobiles devraient également voir une demande accrue pour leurs véhicules électriques, comme Hyundai et VW...

Notons par ailleurs que Tesla a annoncé hier une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le constructeur de voitures électriques a augmenté les prix de ses SUV américains Model Y et de ses berlines Model 3 Long Range de 1 000 dollars chacun et de certains véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine de 10 000 yuans (1 582$), selon son site Internet. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters. Le prix américain de la voiture Model Y Long Range du constructeur a bondi de 20% par rapport à janvier 2021, à titre d'exemple.

Cette décision intervient face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La hausse des prix du nickel, du lithium et d'autres matériaux menace de ralentir et même d'inverser temporairement la tendance à long terme de la baisse des coûts des batteries - la partie la plus chère des véhicules électriques.