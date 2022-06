Tesla : la cure d'austérité se confirme

(Boursier.com) — Tesla , le géant américain de l'automobile électrique, a fermé son bureau californien de San Mateo et licencié environ 200 employés travaillant sur le système Autopilot d'assistance à la conduite, a indiqué à l'agence Reuters l'une des personnes congédiées... Rappelons que le patron du groupe, Elon Musk, avait récemment surpris par ses confidences à propos de l'activité. Il précisait que les nouvelles usines de Tesla en Allemagne et au Texas perdaient ainsi des milliards de dollars. Le CEO avait adressé ces commentaires au club Tesla Owners of Silicon Valley. Musk avait même déclaré que les usines de Berlin et d'Austin étaient actuellement "de gigantesques fours à fric". Cette interview avait été réalisée avant les commentaires de Musk à propos des nécessaires réductions d'effectifs. Début juin, l'homme d'affaires avait prévenu de son mauvais pressentiment à propos de l'économie et demandé un gel des embauches dans le monde.

Se confiant un peu plus récemment à Bloomberg, le directeur général du groupe, qui avait préalablement fait état de son intention de réduire de 10% les effectifs salariés, avait précisé ses intentions. Tesla devrait selon Musk réduire de 10% ses effectifs salariés sur les trois prochains mois. Les coupes équivaudraient à une réduction d'environ 3 à 3,5% de l'effectif total net de l'entreprise. "Nous avons grandi très vite du côté des salariés", notait le milliardaire.