Tesla : la chute !

(Boursier.com) — Tesla dévissait hier soir de près de 6% après bourse à Wall Street. Le constructeur texan de véhicules électriques a en effet raté le consensus de profit sur le quatrième trimestre et prévenu d'une croissance plus lente des volumes en 2024. Pour le trimestre écoulé, le groupe d'Elon Musk a affiché des revenus de 25,2 milliards de dollars, en augmentation de 3,5% en glissement annuel, tandis que son bénéfice ajusté par action s'est établi à seulement 71 cents. Le consensus mesuré par FactSet était de 73 cents de bpa ajusté et 25,6 milliards de revenus. Le groupe a certes doublé son bénéfice net trimestriel consolidé, mais cela résulte d'un gain fiscal non récurrent, alors que les résultats opérationnels ont décliné. Le bénéfice opérationnel s'est établi à 2,06 milliards de dollars, contre 2,35 milliards de consensus.

Tesla, qui a nettement réduit ses prix pour soutenir la demande, a affiché une marge brute de 17,6% pour le trimestre clos fin décembre, contre 23,8% sur la période comparable de l'an dernier et plus de 18% de consensus. La marge s'est tassée également en comparaison du trimestre précédent. La production du Cybertruck et les investissements dans l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres projets, ont gonflé les dépenses.

Musk a bien confirmé que le groupe prévoyait de commencer la production de son véhicule de nouvelle génération au Texas au deuxième semestre 2025, mais il a aussi laissé entendre que la croissance des ventes allait nettement ralentir cette année. Le milliardaire a aussi précisé que la montée en puissance de la production du nouveau véhicule allait être difficile. Il a plus précisément mentionné la fin de l'année 2025 pour un début de production. Le nouveau modèle serait ensuite produit au Mexique puis sur d'autres sites internationaux.

En attendant, le groupe a alerté au sujet d'une croissance "significativement plus faible" des ventes attendue cette année, alors que Tesla entend se concentrer sur le fameux nouveau véhicule. "Notre taux de croissance du volume de véhicules en 2024 devrait être significativement plus faible que le taux obtenu en 2023, alors que nos équipes travaillent sur le lancement de véhicules nouvelle génération dans notre gigafactory au Texas", a expliqué Tesla.

Le constructeur se situerait donc entre deux phases d'expansion, l'une portée par les Model 3 et Y, et la suivante qui débuterait avec la plateforme de nouvelle génération. Tesla n'a pas confirmé d'ailleurs son objectif de ventes annuelles unitaires pour cette année, alors que Wall Street anticipait avant les résultats une croissance de 22% à environ 2,2 millions de véhicules. Sur le trimestre clos, Tesla affiche sa plus faible croissance en trois ans. Le groupe a livré comme attendu 1,8 million de véhicules sur l'exercice clos.