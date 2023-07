Tesla : l'action s'enflamme après des ventes records

(Boursier.com) — Tesla s'envole de plus de 6% en pré-séance à Wall Street, dopé par l'annonce de ventes records au deuxième trimestre. La firme d'Elon Musk, qui renforce son leadership dans la course aux voitures propres, a livré 466 140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant nettement les attentes des analystes (448.350). "C'est un gros rythme", a déclaré à 'Bloomberg' Ben Kallo de Robert W. Baird. "Les gens se préparent toujours à une nouvelle série de baisses de prix, et ce grand nombre de livraisons réduit le risque". Tesla a livré 446.915 Model 3 et Y sur le trimestre ainsi que 19.225 Model S et X, plus chers.

In Q2, we produced nearly 480k vehicles & delivered over 466k vehicles ? https://t.co/YehXmk8vzK — Tesla (@Tesla), via Twitter

La société a par ailleurs réussi à réduire l'écart entre la production et les livraisons - un chiffre étroitement surveillé par les analystes - à 13.560 unités au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle a produit près de 18.000 voitures de plus qu'elle n'en a livré aux clients. "Tout le monde s'inquiétait de la constitution des stocks, et il semble qu'ils se soient normalisés", a souligné B.Kallo. "Le delta entre la production et les livraisons se rétrécit, c'est ce que Tesla a dit qu'ils feraient".

Outre les baisses de tarifs, Tesla a également reçu un coup de pouce du gouvernement au deuxième trimestre puisque toutes les versions de la Model 3 sont devenues éligibles au crédit d'impôt fédéral de 7.500$. Le prochain grand rendez-vous pour Tesla est programmé le 19 juillet après la clôture avec la publication des résultats du deuxième trimestre.

Citi ('neutre') s'attendait à ce que les investisseurs réagissent favorablement à ce rythme de livraisons. Cependant, le troisième trimestre pourrait connaître une pression supplémentaire sur les prix, car l'écart croissant entre la production et les livraisons restera probablement au centre des préoccupations, note la banque. Pour Wedbush ('surperformer'), la mise à jour trimestrielle de Tesla est "la preuve qu'il faut pour combattre le récit d'une toile de fond obscure et remettre les 'ours' en mode hibernation". La société a bénéficié des baisses de prix mises en oeuvre au début de 2023, "la demande semble rester très forte et l'efficacité de la production a permis aux livraisons de dépasser massivement les attentes ce trimestre".

JP Morgan ('sous-pondérer) note pour sa part que les livraisons meilleures que prévu au deuxième trimestre, ainsi que la tendance mondiale des prix qui semble s'être à peu près stabilisées depuis la forte baisse du 1T, brossent un tableau un peu meilleur de la demande de véhicules Tesla que ce n'était le cas au moment de la publication des bénéfices des trois premiers mois de 2023 en avril. Cependant, JPM note que si Tesla a répondu aux attentes en matière de volumes, cela s'est fait au détriment des revenus et de la marge, ce que les investisseurs semblent largement esquiver malgré les implications claires pour la capacité bénéficiaire à long terme de l'entreprise.

Enfin, Bernstein (sous-performer) estime que Tesla devra encore réduire ses prix et/ou augmenter ses activités promotionnelles cette année et/ou l'année prochaine, ce qui exercera une pression supplémentaire sur ses marges. Le courtier ajoute que les catalyseurs les plus clairs à relier au récent rallye de l'action ont été la perception du marché de Tesla en tant que société d'intelligence artificielle, ainsi que le fait que la norme NACS de Tesla soit devenue la gamme de recharge de facto en Amérique du Nord, or "ni l'un ni l'autre n'apparaissent financièrement importants pour Tesla".