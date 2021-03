Tesla inquiète le gouvernement chinois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La 'bataille' sino-américaine n'épargne pas Tesla. Alors que la première rencontre physique entre hauts responsables chinois et américains depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche a lieu en ce moment, Pékin aurait restreint l'utilisation des véhicules électriques du groupe d'Elon Musk par le personnel de l'armée, des entreprises d'État évoluant dans des secteurs sensibles et des agences clés. Le Parti craint que les voitures du constructeur américain ne soient une source de fuites pour la sécurité nationale, selon des personnes proches du dossier citées par le 'Wall Street Journal' et 'Bloomberg'.

Un examen de la sécurité des véhicules Tesla aurait révélé que les capteurs présents dans les voitures peuvent enregistrer des images des lieux environnants et ainsi fournir des informations clefs à Washington. Des responsables chinois auraient également indiqué que Tesla, par l'intermédiaire de ses voitures, pourrait obtenir diverses données telles que le moment, la manière et l'endroit où les voitures sont utilisées, ainsi que les informations personnelles des conducteurs et la liste des contacts des téléphones mobiles synchronisés avec les véhicules. Le gouvernement craint que certaines données ne soient renvoyées aux États-Unis.

Pékin aurait ainsi interdit à certains employés de se rendre au travail en Tesla. Les voitures Tesla ne seraient également plus autorisées à pénétrer dans les complexes résidentiels des familles du personnel travaillant dans des industries sensibles et des organismes publics.