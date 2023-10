Tesla : Hyundai va adopter son standard de recharge

(Boursier.com) — Tesla marque des points sur le segment des standards de recharge de véhicules électriques. Ainsi, le constructeur sud-coréen Hyundai a indiqué qu'il allait adopter la technologie de recharge de VE de Tesla aux Etats-Unis et au Canada, rejoignant ainsi Ford, General Motors ou Nissan dans l'adoption du standard de recharge du groupe texan pour l'Amérique du Nord. De quoi rapprocher la technologie NACS du groupe d'Elon Musk du statut de standard industriel. Ainsi, les nouveaux véhicules Hyundai destinés aux USA seront dotés exclusivement de ports NACS à partir du quatrième trimestre 2024. Cela sera aussi le cas au Canada à partir du premier semestre 2025. Ces changements donneront aux VE Hyundai accès aux plus de 12.000 points de recharge de Tesla aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Par ailleurs, les propriétaires de véhicules Hyundai dotés de ports CCS (Combined Charging System, système rival) pourront obtenir des adaptateurs afin de profiter aussi du réseau de Tesla à partir du premier trimestre 2025.