Tesla : grosse ambiance à Berlin

(Boursier.com) — Tesla fait encore et toujours l'actualité. Elon Musk, le directeur général du constructeur de véhicules électriques, a annoncé durant le week-end que la nouvelle usine du groupe en Allemagne devrait sortir ses premiers modèles dès le mois prochain. Il a néanmoins indiqué qu'il faudrait sans doute plus de temps pour atteindre une production de masse. Le feu vert pour l'entrée en service de cette méga-usine du groupe près de Berlin est attendu dans les prochaines semaines, après une dernière consultation publique prévue jeudi. Samedi, le groupe de Musk célébrait sur le chantier presque terminé de l'usine berlinoise la naissance de ce nouveau site majeur de production de véhicules et de batteries.

Rappelons par ailleurs que Tesla va transférer son siège social à Austin, Texas, après avoir passé 18 ans en Californie. C'est Elon Musk, lui-même, qui a annoncé ce déménagement jeudi, lors de la réunion des actionnaires du constructeur de véhicules électriques.