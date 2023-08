Tesla : gros coup de mou en Allemagne ?

(Boursier.com) — Tesla trébuche de plus de 2% avant bourse à Wall Street, alors que le constructeur texan de véhicules électriques aurait abaissé l'objectif de production de son usine allemande à 4.350 unités par semaine en juillet et août après avoir atteint les 5.000 par semaine en mars. Le constructeur envisagerait même de réduire encore cet objectif, selon 'Business Insider', qui cite des documents internes et une source anonyme ayant connaissance du sujet. Tesla avait auparavant indiqué sur X (ex-Twitter) fin mars qu'il avait atteint un objectif de 5.000 voitures par semaine sur le site allemand proche de Berlin. 'BI' cite cependant des travailleurs selon lesquels cela n'aurait été qu'une production ponctuelle. Ainsi, la production moyenne depuis lors aurait été bien inférieure. Business Insider a précisé que des images montrant le logiciel de flux de travail interne de Tesla indiquaient que le constructeur avait abaissé son objectif pour juillet et août à 870 voitures par jour. Même cet objectif n'aurait pas toujours été atteint, avec seulement 692 voitures produites le 25 juillet et 806 le 28 juillet. L'objectif interne aurait depuis été ajusté à la baisse à 750 voitures par jour...

Tesla avait pourtant annoncé en juillet son intention d'étendre la capacité de cette usine de Grünheide à 1 million de voitures par an, mais n'avait pas fourni de calendrier.