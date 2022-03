Tesla grimpe dans l'espoir d'un 'split'

(Boursier.com) — Tesla prend 3% avant bourse à Wall Street sur les 1.040$, pour une capitalisation boursière de 1.070 milliards de dollars environ. Le groupe d'Elon Musk a pourtant suspendu une journée de plus sa production à Shanghai du fait de la crise sanitaire, selon Reuters et Bloomberg. Les spéculations portent sur une potentielle division du cours via un "split". "Tesla demandera aux actionnaires de voter lors de l'assemblée annuelle de cette année pour autoriser des actions supplémentaires afin de permettre un fractionnement d'actions", a indiqué ainsi le constructeur de véhicules électriques dans un tweet.

Tesla will ask shareholders to vote at this year's annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.

— Tesla (@Tesla), via Twitter