Tesla : Goldman Sachs assomme le titre

(Boursier.com) — Tesla perd du terrain en pré-séance à Wall Street. Après Barclays, Goldman Sachs a, à son tour, dégradé le titre du constructeur à 'neutre'. La banque d'affaires évoque le récent rallye de la valeur ainsi qu'un environnement de prix difficile pour les véhicules neufs. La forte hausse de l'action peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les ventes mensuelles " solides " observées en avril et en mai, ainsi que des baisses de tarifs moins importantes que prévu au deuxième trimestre. Mais le contexte devient plus compliqué et des prix moins élevés devraient continuer de peser sur la marge brute ajustée du groupe d'Elon Musk. Cependant, GS estime que Tesla est bien placé pour maintenir une position concurrentielle forte sur le marché des véhicules électriques à long terme.