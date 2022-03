Tesla : gigantisme à Berlin !

(Boursier.com) — Tesla livrera ce mardi à ses clients les 30 premières voitures Model Y fabriquées dans son immense usine de plus de 5 milliards d'euros de Grünheide en Allemagne, lançant son premier centre de production européen qui est le plus gros investissement dans une usine automobile allemande de l'histoire récente. La nouvelle gigafactory de Tesla est jugée cruciale pour le groupe par les spécialistes. Le directeur général Elon Musk est arrivé à Berlin lundi pour l'événement, tweetant : "Ravi de remettre demain les premières voitures de série fabriquées par Giga Berlin-Brandebourg !"

La nouvelle usine de Tesla se trouve à environ 30 kilomètres au sud-est de la capitale allemande et abritera plus de 10 000 employés. Plus de 3 000 travailleurs ont déjà été embauchés, a déclaré Tesla ce mardi.

Les clients choisis recevront la configuration Model Y Performance, un véhicule coûtant 63 990 euros avec une autonomie de 514 km (320 miles), a déclaré Tesla, ajoutant que de nouvelles commandes de l'usine pourraient être livrées à partir d'avril. Le chancelier allemand Olaf Scholz assistera à l'événement. "Certaines personnes ne croyaient pas que l'Allemagne pouvait faire cela", a déclaré mardi le ministre régional des Finances, Joerg Steinbach, se félicitant de cette réussite à l'écho mondial.

À pleine capacité, l'usine produirait 500 000 voitures par an, soit plus que les 450 000 véhicules électriques à batterie que son rival allemand Volkswagen a vendus dans le monde en 2021. Elle générera également 50 gigawattheures (GWh) d'énergie par batterie, dépassant toutes les autres usines allemandes. Pour l'heure, Volkswagen détient toujours la première place sur le marché européen des véhicules électriques, avec une part de marché de 25% contre 13% pour Tesla. Musk a déclaré que l'accélération de la production prendrait plus de temps que les deux années nécessaires à la construction de l'usine. JPMorgan prédit que le site produira environ 54 000 voitures en 2022, puis 280 000 dès 2023 et 500 000 en 2025.