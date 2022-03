Tesla : gigantesque, de retour sur les 1.000 Mds$ !

(Boursier.com) — Tesla a rebondi mardi de 7,9% supplémentaires à 993,98$, ce qui porte à près de 30% ses gains depuis le plancher récent du 14 mars à 766$ à Wall Street. La capitalisation boursière du constructeur de véhicules électriques est repassée au dessus des 1.000 milliards de dollars.

A l'origine de la hausse de mardi : Tesla a livré à ses clients les 30 premières voitures Model Y fabriquées dans son immense usine de plus de 5 milliards d'euros de Grünheide en Allemagne, lançant son premier centre de production européen qui est le plus gros investissement dans une usine automobile allemande de l'histoire récente. La nouvelle gigafactory de Tesla est jugée cruciale pour le groupe par les spécialistes. L'usine se trouve à environ 30 kilomètres au sud-est de la capitale allemande et abritera plus de 10 000 employés. Plus de 3 000 travailleurs ont déjà été embauchés.

À pleine capacité, l'usine produirait 500 000 voitures par an, soit plus que les 450 000 véhicules électriques à batterie que son rival allemand Volkswagen a vendus dans le monde en 2021. Elle générera également 50 gigawattheures (GWh) d'énergie par batterie, dépassant toutes les autres usines allemandes. Pour l'heure, Volkswagen détient toujours la première place sur le marché européen des véhicules électriques, avec une part de marché de 25% contre 13% pour Tesla. JP Morgan prédit que le site produira environ 54 000 voitures en 2022, puis 280 000 dès 2023 et 500 000 en 2025.