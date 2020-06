Tesla franchit la barre des 1.000$, Toyota dans le viseur

(Boursier.com) — Toyota peut regarder dans son rétroviseur. Après avoir doublé Volkswagen, Tesla colle aux basques du constructeur japonais. Le groupe d'Elon Musk, qui affiche un gain de 23% depuis le début du mois (+145% depuis le premier janvier) après un bond de 9% hier, pèse désormais 190 milliards de dollars à Wall Street. Un niveau plus très éloigné des 210 Md$ de Toyota (en tenant compte des actions auto-détenues), le numéro un mondial du secteur, qui cède 7% depuis le début de l'année.

La taille ne fait pas tout

Si les deux groupes font donc désormais quasi-jeu égal en Bourse, le fossé qui les sépare sur le plan industriel est encore astronomique. Le constructeur de voitures électriques a produit 103.000 véhicules au cours du premier trimestre, soit environ 4% des quelque 2,4 millions fabriqués par Toyota ! Mais les volumes ne font pas tout, Renault peut en témoigner.

Bond des ventes en Chine

L'ascension boursière de Tesla a été dopée depuis quelques jours par deux informations. Tout d'abord, l'annonce d'un bond des ventes du constructeur de véhicules électriques en Chine. Le groupe californien a en effet écoulé 11.065 exemplaires de son Model 3 en mai, un chiffre multiplié par trois par rapport à avril, selon les données de l'Association chinoise des voitures de tourisme.

L'heure du semi-remorque

Hier, c'est Elon Musk, le fondateur et patron de Tesla, qui a mis le feu aux poudres en déclarant qu'il était "temps de tout mettre en oeuvre" et de lancer la production en série de son semi-remorque électrique dévoilé il y a trois ans. "Il est temps de tout mettre en oeuvre pour que le Semi Tesla soit produit en série. Jusqu'à présent, sa production a été limitée, ce qui nous a permis d'améliorer de nombreux aspects de sa conception. La production de la batterie et du groupe motopropulseur aura lieu à Giga Nevada, la plupart des autres travaux se déroulant probablement dans d'autres États. Jérôme et moi sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec vous pour mettre ce produit étonnant sur le marché", a écrit le dirigeant à ses employés dans un mémo repris par la presse américaine.

Le Tesla Semi devait initialement être commercialisé en 2019. Selon les dernières prévisions, il devrait débarquer sur le marché américain l'an prochain.

La barre du demi-million sera-t-elle atteinte cette année?

Du côté des véhicules de tourisme, Tesla avait indiqué, avant la crise sanitaire, qu'il visait la vente de 500.000 unités cette année (après 367.500 véhicules en 2019, en hausse de 50%) mais les analystes financiers estiment désormais cet objectif improbable en raison des fermetures de sites industriels et d'une réduction de la demande automobile sous l'effet de la pandémie. Toyota, quant à lui, prévoit une chute de 80% de ses bénéfices sur son exercice fiscal et estime qu'il faudra attendre le premier semestre de l'année prochaine pour que le marché automobile retrouve les niveaux d'avant la pandémie.