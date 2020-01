Tesla flambe, près de 100 milliards de dollars de 'capi'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla accélère ce jour à Wall Street, s'adjugeant encore 6,2% à 542$ pour une capitalisation boursière approchant désormais des 100 milliards de dollars, deux fois plus que celle de GM ou trois fois celle de Ford...

New Street Research vient de relever son objectif de cours de 530 à 800$ sur Tesla. Bernstein maintient pour sa part plus prudemment son conseil à 'performance de marché' et sa cible de 325$.

Le groupe californien vedette de l'automobile électrique vient de procéder à l'acquisition de 300 hectares dans la périphérie de Berlin, ce qui rapproche de groupe d'Elon Musk de l'ouverture de sa première usine en Europe. Le groupe avait révélé en novembre son intention de construire une usine géante à Gruenheide. Le conseil d'administration du groupe a donc donné son feu vert à un accord d'achat de terrain avec le Brandebourg.

Par ailleurs, le groupe a réagi aux accusations d'accélérations inattendues d'une pétition citant 127 clients, que la National Highway Traffic and Safety Administration américaine doit étudier. Brian Sparks, à l'origine de la pétition, est un investisseur indépendant qui 'shorte' (joue la baisse) actuellement le titre Tesla, ceci expliquant sans doute en partie cela.

Dans un post sur son blog, Tesla dit revoir chaque cas supposé d'accélération inattendue, mais ajoute que "les données ont prouvé que le véhicule fonctionnait correctement". Tesla juge donc que cette pétition est "complètement fausse", et rappelle qu'elle résulte de l'initiative d'un vendeur à découvert.