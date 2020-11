Tesla flambe encore après un coup de pouce de Morgan Stanley

Tesla flambe encore après un coup de pouce de Morgan Stanley









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deux jours après l'annonce de son entrée dans l'indice S&P 500 le 21 décembre prochain, l'action Tesla Motors continue de grimper mercredi sous l'impulsion d'une note de Morgan Stanley, qui vient de passer à l'achat sur le constructeur californien de véhicules électriques.

A Wall Street, le titre Tesla, qui a déjà été multiplié par plus de 5 cette année, bondissait mercredi en séance plus de 9%, autour de 481$, après ces informations, portant la capitalisation boursière du groupe à plus de 458 milliards de dollars.

La banque d'affaires américaine a ainsi relevé son avis de "pondération en ligne" à "surpondérer" (acheter) sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 360 à 540 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de l'ordre de 11% par rapport au cours actuel.

Morgan Stanley estime que le groupe créé par Elon Musk est sur le point de "changer profondément de modèle", et ne doit pas être valorisé uniquement pour ses activités de construction automobile. "En évaluant Tesla uniquement sur base des ventes de voitures, on passe à côté des nombreuses activités intégrées dans l'entreprise", écrit l'analyste Adam Jonas, cité par l'agence 'Bloomberg'. Dans sa nouvelle évaluation du groupe américain, celui-ci tient désormais compte des logiciels et services associés, du stockage énergétique (batteries) et des activités d'assurances.

Compte-tenu d'un parc d'automobiles Tesla estimé à 1,3 million en 2020, et qui atteindrait 2,1 millions à la fin 2021, l'analyste estime qu'il est temps de prendre en compte une hausse des revenus anticipés par véhicule.