Tesla flambe de 19,6% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla , l'un des dossiers technologiques les plus malmenés durant la phase récente de correction du Nasdaq, a repris... 19,6% hier soir à plus de 673$. Rappelons que le dossier avait atteint un sommet historique proche des 900$ en janvier, avant de retomber vers les 560$ lundi. Fondamentalement, le titre a pris beaucoup d'avance sur les résultats escomptés, comme d'ailleurs beaucoup d'autres 'technos' américaines. La capitalisation boursière sur la base de la clôture d'hier se chiffre encore à 646 milliards de dollars. Les multiples de valorisation sont donc 'perchés', à 164 fois les bénéfices ajustés attendus par le consensus pour l'exercice en cours et plus de 13 fois le consensus de chiffre d'affaires. Il faudra que Tesla assure durant plusieurs années une croissance phénoménale pour justifier de tels ratios. La tâche est lourde, mais elle est à la portée du groupe d'Elon Musk.

Hier soir, le secteur tout entier des véhicules électriques s'est envolé à Wall Street. Nio, le 'Tesla chinois' coté à New York, a regagné pour sa part 17,4%...

Notons que Tesla aurait repoussé les dates de livraison de tous ses véhicules, ce qui signale une forte demande. Teslarati, firme média multi-plateformes concentrée sur Tesla, SpaceX et les autres entités associées à Musk, a constaté une mise à jour sur le site internet de Tesla, et les dates des livraisons sembleraient donc globalement repoussées. Cela signalerait une demande conséquente en fin de trimestre. Le Model 3, le plus populaire du groupe, avait auparavant un délai de livraison de deux à quatre semaines, ensuite modifié pour 'juin', et désormais affiché entre 'deux et 14 semaines'. La fenêtre de livraison des Model Y est passée de 'deux à cinq semaines' à 'sept à 11'. A propos des Model S et X 'rafraîchis', dont les livraisons devaient débuter en février ou mars, Musk a répondu à Teslarati sur Twitter en indiquant qu'il restait des détails à régler...