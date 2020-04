Tesla flambe après un bénéfice inattendu, Musk se rebelle contre le confinement !

(Boursier.com) — Tesla ignore décidément la crise. Le constructeur californien de véhicules électriques a très agréablement surpris hier soir, puisqu'il est parvenu à dégager un bénéfice surprise pour son premier trimestre. Malgré les perturbations en termes de production résultant du contexte économique et sanitaire actuel, le groupe se montre extrêmement confiant dans ses perspectives. Le titre en profite. Après un gain de 4,1% en clôture hier à Wall Street, il gagnait encore près de 9% après bourse.

Tesla a donc réalisé un bénéfice inattendu de 16 millions de dollars soit 9 cents par titre sur le trimestre clos, contre une perte GAAP de 4,1$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 227 millions de dollars et 1,24$ par action, contre une perte ajustée de 2,9$ par titre un an auparavant. Les ventes ont totalisé quant à elles 5,99 milliards de dollars contre 4,54 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 28 cents de perte ajustée par titre pour 6,1 milliards de ventes.

C'est la première fois de son histoire que le groupe affiche au premier trimestre un bénéfice GAAP positif, la période étant saisonnièrement faible. Les résultats sont donc impressionnants compte tenu de la crise du Covid-19. La marge brute est restée solide avec l'aide du SUV Model Y. Le groupe se dit toujours en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraison de plus de 500.000 véhicules en 2020, avec le renfort du site de Shanghai. Le management indique que le constructeur dispose des liquidités suffisantes malgré les fermetures. Le directeur financier Zach Kirkhorn relève que le groupe reçoit encore de nombreuses commandes en ligne.

Elon Musk, le patron du groupe, s'est pour sa part plaint des mesures de distanciation sociale et de confinement en place depuis plusieurs semaines en Californie et plus globalement aux Etats-Unis, mesures qui ont notamment provoqué une fermeture temporaire du site de Fremont. "J'appellerais cela emprisonner de force des gens dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels... brisant les libertés des gens d'une manière qui est horrible et mauvaise, et ce n'est pas pour cela que les gens sont venus en Amérique", s'est ému Musk devant les investisseurs. "Cela causera un grand tort, non seulement à Tesla, mais à toute entreprise. Et bien que Tesla résistera à la tempête, il existe de nombreuses petites entreprises qui n'y arriveront pas", a ajouté le dirigeant.

"Si quelqu'un veut rester chez lui, c'est formidable", a ajouté Musk. "Ils devraient être autorisés à rester dans la maison et ne devraient pas être contraints de partir. Mais dire qu'ils ne peuvent pas quitter leur maison et qu'ils seront arrêtés s'ils le font, c'est fasciste. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas la liberté", a insisté encore Musk, au sommet de sa forme (ou pas).