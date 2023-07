Tesla : fin de la guerre des prix en Chine ?

(Boursier.com) — Vers la fin de la guerre des prix sur les véhicules électriques en Chine ? Tesla, ainsi que 15 constructeurs locaux, ont signé un accord lors d'une conférence de l'industrie automobile à Shanghai visant à maintenir une concurrence loyale et à éviter les "tarifications anormales" sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques. Le constructeur basé à Austin a commencé à réduire les prix en Chine à la fin de l'année dernière, incitant d'autres grandes marques à effectuer des remises importantes au début de 2023 alors que les ventes ralentissaient.

La faiblesse de la demande en Chine découlait en partie de la sortie de la crise sanitaire et des problèmes associés, ainsi que des attentes selon lesquelles les prix des voitures continueraient de baisser, provoquant un attentisme des futurs clients. L'accumulation des stocks qui en a résulté a ouvert la voie à de nouvelles remises et a exacerbé les inquiétudes du gouvernement, en pleine campagne visant à promouvoir l'adoption des véhicules électriques dans les zones rurales, entre autres mesures visant à stimuler l'industrie automobile et à élargir la consommation.

"L'accord intervient à un moment où la guerre des prix est déjà sur le point de s'arrêter", a déclaré le secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières, Cui Dongshu. L'accord, qui n'est pas contraignant, comprend quatre grands points : "adhérer aux règles et réglementations de l'industrie, réglementer les activités de marketing, maintenir une concurrence loyale et ne pas perturber la concurrence loyale avec des prix anormaux" ; "faire attention aux méthodes de marketing et de publicité, ne pas exagérer ou utiliser de fausse publicité pour attirer l'attention ou gagner de nouveaux clients" ; "donner la priorité à la qualité, améliorer la vie avec des produits et services de haute qualité" ; et "promouvoir les valeurs socialistes fondamentales, assumer activement les responsabilités sociales et assumer la lourde responsabilité de maintenir une croissance régulière, de renforcer la confiance et de prévenir les risques".

"Le marché s'était probablement déjà attendu à la fin de la guerre des prix, car nous constatons une demande de véhicules électriques assez solide ces derniers mois", affirme Joanna Chen, analyste chez Bloomberg Intelligence. Les livraisons de l'usine Tesla de Shanghai, la première de l'entreprise en dehors des États-Unis, ont bondi de près de 20% par rapport à l'année précédente en juin pour atteindre 93.680 véhicules. "Les constructeurs automobiles s'appuieront davantage sur les nouveaux modèles pour augmenter leurs ventes".

Cité par le 'Financial Times', Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à 'Human Rights Watch', affirme que l'engagement de Tesla va saper la réputation du groupe. "Le non-respect des "valeurs socialistes fondamentales" a été fréquemment utilisé par les autorités pour punir les discours critiques à l'égard du gouvernement chinois".