Tesla : fête du split ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla, le leader californien de l'automobile électrique, dont le titre a plus que triplé cette année, a annoncé hier que son conseil d'administration avait approuvé et déclaré une division par cinq des actions ordinaires Tesla sous la forme d'un dividende en actions, afin de rendre l'actionnariat plus accessible aux employés et aux investisseurs. Chaque actionnaire inscrit le 21 août 2020 recevra un dividende de quatre actions ordinaires supplémentaires pour chaque action alors détenue, qui sera distribué après la clôture de la bourse le 28 août 2020. Les négociations débuteront sur une base ajustée le 31 août 2020. En attendant, la réaction boursière est très positive sur la cote américaine, puisque le titre s'enflammait hier soir de 6,5% après bourse à Wall Street suite aux annonces.