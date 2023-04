Tesla fait moins de croissance que Renault au premier trimestre

(Boursier.com) — Tesla décrochait hier soir de 6% après bourse à Wall Street, sous les 170$. Pour le premier trimestre, le constructeur texan de véhicules électriques a en effet raté le consensus de marge, les baisses récentes de prix affectant assez durement sa rentabilité. Les revenus trimestriels se sont établis à 23,33 milliards de dollars, tout juste en ligne avec les attentes de marché et inférieurs aux 24,32 milliards du quatrième trimestre 2022. En glissement annuel, la croissance des ventes ressort à 24%, ce qui reste élevé, mais inférieur par exemple à un constructeur traditionnel tel que Renault qui vient d'annoncer une progression de près de 30% de ses facturations du premier trimestre à 11,5 milliards d'euros. Il y a pourtant une "légère" différence de valorisation, puisque Renault pèse 10,8 milliards d'euros en bourse et Tesla 566 milliards de dollars. Nous n'aurions pas osé une telle comparaison entre le 'pure player' électrique Tesla et un constructeur traditionnel, si Elon Musk n'était pas si friand de ce style de parallèle avec les constructeurs historiques, parallèle d'ordinaire avantageux pour Tesla.

Pour en revenir au géant texan, le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est établi à 85 cents, assez proche lui aussi du consensus de marché. Le bénéfice net ajusté a été de 2,9 milliards de dollars, contre près de 4 milliards sur le trimestre antérieur et 700 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 2,51 milliards de dollars, en déclin de près d'un quart en glissement annuel, avec les coûts de matières premières accrus, les dépenses logistiques, coûts de garantie, et la montée en puissance de la production des cellules de batteries 4680, ainsi bien évidemment que les baisses de prix.

"Bien que nous ayons mis en oeuvre des réductions de prix sur de nombreux modèles de véhicules dans toutes les régions au premier trimestre, nos marges d'exploitation ont diminué à un rythme gérable", estime le constructeur. "Nous prévoyons une réduction continue des coûts de nos véhicules, y compris une amélioration de l'efficacité de la production dans nos usines les plus récentes et une baisse des coûts logistiques, et restons concentrés sur l'effet de levier opérationnel à mesure que nous évoluons", a déclaré encore Tesla, qui table toujours sur une production mondiale de 1,8 million de véhicules en 2023, avec un taux de croissance des livraisons à long terme restant à 50%.

Tesla a également indiqué que la production du tant et depuis si longtemps attendu Cybertruck était sur le point de commencer plus tard cette année sur la gigafactory d'Austin. Musk a précisé que le groupe allait aussi probablement lancer sa technologie FSD de conduite autonome cette année et générer des bénéfices significatifs compensant en partie les pressions sur les marges du fait des baisses de tarifs. "J'hésite à le dire, mais je pense que nous le ferons cette année", a glissé ainsi le directeur général du groupe lors de la conférence de présentation des résultats.

Tesla a décidé d'un certain nombre de baisses de prix aux États-Unis, en Asie et sur certains marchés européens au premier trimestre de cette année. La baisse de la marge brute totale à 19,3% reflète ces actions. La société a affiché une marge brute automobile de 19% hors crédits réglementaires au premier trimestre, contre 24% au trimestre précédent, selon les calculs de l'agence Reuters.

Plus tôt cette semaine, Tesla a encore une fois réduit les prix de véhicules électriques Model 3 et Model Y, ramenant l'un d'eux en dessous de 40.000$. Musk refuse toutefois de parler de guerre des prix. Zachary Kirkhorn, directeur financier de l'affaire, a ajouté que la marge automobile de Tesla sur le premier trimestre n'avait pas seulement été affectée par les réductions de prix, mais aussi par l'augmentation des revenus différés pour la technologie FSD. "Ce report devrait être reconnu une fois que certains logiciels auront rattrapé leur retard", a précisé le dirigeant, sans entrer dans le détail. Musk a évoqué au sujet du FSD "un avantage stratégique unique" et un actif qui pourrait valoir "bien plus dans le futur".

En attendant, il semble que le groupe privilégie clairement la croissance au détriment des marges. "Il vaut mieux placer un grand nombre de voitures avec une marge inférieure et récolter cette marge dans le futur alors que nous perfectionnons l'autonomie", a déclaré Musk aux analystes. Le dirigeant précise que bien que l'économie reste incertaine, les commandes du fabricant de véhicules électriques ont dépassé la production.