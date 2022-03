Tesla et SpaceX victimes de l'inflation

(Boursier.com) — Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, dans un message sur le réseau social média Twitter. Humble, Musk a également sondé ses followers sur leurs anticipations à propos de "l'inflation probable" sur les prochaines années...

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter