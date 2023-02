Tesla et Biden réconciliés ?

(Boursier.com) — L 'administration Biden a dévoilé hier un ensemble de mesures pour faire face au problème de la conduite sur de longues distances dans un véhicule électrique et trouver une borne de recharge qui fonctionne pour le modèle requis. Le plan éliminerait progressivement le problème en créant un réseau de chargeurs gouvernementaux et privés qui fonctionneraient avec n'importe quel véhicule. Joe Biden s'est rappelons-le engagé à ce que le gouvernement supervise un réseau national de 500 000 chargeurs de véhicules électriques d'ici 2030. L'objectif a été fixé dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures de 2021, qui a consacré 7,5 milliards de dollars aux efforts concernant la recharge des véhicules électriques. L'administration Biden vise également à ce qu'au moins 50% des ventes de véhicules soient électriques d'ici 2030. Les annonces d'hier comprennent des engagements d'entreprises telles que Tesla, General Motors et d'autres à construire leurs propres bornes interopérables qui compléteraient le système gouvernemental.

"Ces nouvelles normes vous permettront de recharger votre véhicule électrique le long des principales autoroutes aussi facilement que vous pouvez faire le plein d'essence, quel que soit le type de voiture", s'est félicité le coordinateur des infrastructures de la Maison Blanche, Mitchell Landrieu. L'accord avec Tesla et ses pairs avait été initié lors d'une réunion virtuelle d'avril 2022. Elon Musk "était très ouvert, très constructif et à ce moment-là, il a dit que son intention était de travailler avec nous pour rendre son réseau interopérable", a ajouté Landrieu. Tesla s'engage à construire un réseau d'au moins 7 500 chargeurs qui, selon la Maison Blanche, seront ouverts à tous les conducteurs de véhicules électriques d'ici la fin de 2024. Tesla et d'autres entreprises ont la possibilité de moderniser les chargeurs existants... Hertz Global et BP construisent également un réseau de stations interopérables, centré sur les aéroports. D'autres partenariats ont été annoncés, complétant ce dispositif national.