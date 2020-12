Tesla entre au S&P 500 sur un nouveau record !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Tesla a été intégré comme prévu à l'indice S&P 500 vendredi après la clôture de Wall Street. A l'issue d'une séance volatile, liée aux derniers arbitrages des gérants de portefeuilles ajustant leurs positions, le titre a terminé sur une forte hausse de 5,9%, à 695$, un nouveau record.

Le S&P 500 cotera pour la première fois lundi en intégrant Tesla, qui pèsera presque 1% dans l'indice, sans commune mesure avec le titre qu'il remplace, Apartment Investment (0,02% seulement). L'arrivée du constructeur californien de véhicules électriques, fondé par Elon Musk, au sein de l'indice phare américain, avait été annoncée le 16 novembre dernier.

C'est pourquoi près de 200 millions de titres Tesla ont été échangés vendredi (le plus gros volume du jour sur le marché US), traduisant les importantes opérations d'ajustement des gérants, notamment dans la gestion indicielle (ETF), pour que leurs produits reflètent correctement la composition du S&P 500 et le poids de Tesla en son sein.

Le groupe basé à Palo Alto, en Californie, affiche désormais une capitalisation boursière proche de 660 milliards de dollars, qui a été multipliée par plus de 8 depuis le début de l'année (+730%!) A titre de comparaison, l'indice S&P 500 a progressé de 15% depuis le début 2020.

Tesla est désormais la 9e capitalisation boursière au monde, et se rapproche peu à peu de Facebook (787 Mds$). La compagnie pèse davantage en Bourse que General Motors, Ford Motor, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen cumulés...