Tesla : encore du jus ?

(Boursier.com) — Tesla reprend encore près de 3% avant bourse à Wall Street ce lundi, alors que le groupe d'Elon Musk a signé des contrats d'un montant total de cinq milliards de dollars avec plusieurs entreprises indonésiennes pour un approvisionnement en composants en nickel pour ses batteries de véhicules électriques, selon un ministre indonésien interviewé par CNBC. Le constructeur automobile américain a signé ces deals auprès d'entreprises de traitement du nickel en Indonésie. La plus grande économie d'Asie du Sud-Est aurait par ailleurs tenté de convaincre Tesla d'installer une usine de production dans le pays. Selon Reuters, le président Joko Widodo a rencontré Elon Musk plus tôt cette année pour stimuler les investissements. "Nous sommes toujours en négociation constante avec Tesla (...) mais ils ont commencé à acheter deux excellents produits en provenance d'Indonésie", a déclaré le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Pandjaitan, dans une interview diffusée ce lundi sur CNBC. Il a indiqué que Tesla avait signé pour cinq ans avec des sociétés de traitement du nickel opérant à partir de Morowali sur l'île de Célèbes. Les matériaux seront utilisés dans les batteries au lithium de Tesla.

Les titres Tesla, Rivian ou Lordstown progressent aussi avant bourse à Wall Street ce jour suite à l'adoption par le Sénat du projet de loi pour de nouveaux crédits d'impôt pour véhicules électriques.