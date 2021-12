Tesla : encore 30% à gagner sur un an ?

(Boursier.com) — Tesla progresse encore avant bourse à Wall Street, poursuivant son rallye 'de soulagement', alors qu'Elon Musk a terminé ou presque ses ventes d'actions et exercé en parallèle des options sur un nombre comparable de titres. L'action du constructeur de véhicules électriques pourrait gagner près de 30% au cours des 12 prochains mois, a écrit l'analyste Daniel Ives dans une note. Ce spécialiste de Wedbush s'attend à ce que les pénuries de composants s'atténuent l'année prochaine, permettant à Tesla de mieux répondre à la demande croissante en Chine, tandis que de nouvelles usines à Austin, au Texas et à Berlin, devraient atténuer les goulots d'étranglement de la production mondiale.

"Le pivot de la thèse haussière globale sur Tesla reste la Chine, qui, selon nous, représentera 40% des livraisons du constructeur de véhicules électriques en 2022", a déclaré Ives, réitérant sa recommandation à 'surperformance', assortie d'un objectif de cours de 1 400$.

Le dossier Tesla a déjà connu une année exceptionnelle, avec un gain de 55% qui a propulsé la valeur boursière du groupe au-dessus des 1 000 milliards de dollars. Le directeur général, Elon Musk, a cédé des actions depuis novembre et a déclaré sur Twitter la semaine dernière qu'il avait "presque terminé", avec pour objectif de réduire sa participation de 10%. La vague de ventes d'actions d'Elon Musk dépasse les 15 milliards de dollars. Les dernières transactions font partie d'un plan établi par Musk le 14 septembre pour exercer des options et vendre des actions. Les options qu'il a exercées font partie d'une tranche d'environ 23 millions d'options d'achat d'actions acquises qui expirera en août 2022, dont la majeure partie ont été exercées. Plus de la moitié des actions récemment cédées l'ont été pour payer les impôts liés à l'exercice des options. Musk a par ailleurs déclaré sur Twitter qu'il paierait plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année, plus qu'aucun Américain dans toute l'histoire.

Ives estime que d'ici la fin de l'année 2022, Tesla aura la capacité de produire environ 2 millions de voitures par an, contre environ 1 million aujourd'hui. "À l'heure actuelle, Tesla a un problème majeur de demande supérieure à l'offre", a-t-il déclaré. La belle histoire pourrait donc bien durer encore quelques années pour Tesla, qui semble intouchable dans son compartiment.