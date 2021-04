Tesla : en piste ce soir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla est très attendu ce soir avec la publication de ses comptes trimestriels. Le fabriquant de voitures électriques a déjà indiqué avoir livré 184.800 unités sur les trois premiers mois de l'année, un niveau supérieur aux prévisions du marché et plus du double du nombre de véhicules livrés au cours de la même période de l'année précédente. La société californienne, qui a livré près d'un demi-million de véhicules en 2020, a déclaré s'attendre à ce que ce chiffre augmente de plus de 50% cette année grâce au succès de son Model Y et à une demande soutenue en Chine.

Au niveau des résultats du premier trimestre, le consensus Facset table sur un bénéfice net d'environ 509 millions de dollars (bpa de 75 cents) pour un chiffre d'affaires d'environ 10,5 Mds$. L'entreprise avait réalisé un profit de 16 M$ pour des revenus de près de 6 Mds$ au cours des trois premiers mois de 2021.