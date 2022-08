Tesla : Elon Musk veut des voitures autonomes dès la fin de l'année !

(Boursier.com) — Elon Musk, le charismatique fondateur de Tesla, a déclaré ce lundi qu'il avait pour objectif de préparer des Tesla autonomes d'ici la fin de l'année et espérait pouvoir les commercialiser largement aux États-Unis et éventuellement en Europe, en fonction des approbations réglementaires. Ces commentaires audacieux de Musk ont été formulés à l'occasion d'une conférence sur l'énergie en Norvège. Les propos offensifs de l'homme d'affaires le plus riche de la planète ne réveillent toutefois pas le titre Tesla, attendu en baisse pour l'heure à Wall Street. Musk a pourtant indiqué qu'il se concentrait actuellement sur ses voitures électriques autonomes, ainsi que sur son vaisseau spatial Starship de SpaceX.

"Les deux technologies sur lesquelles je me concentre, essayant idéalement de finaliser le travail avant la fin de l'année, sont de mettre notre vaisseau spatial en orbite... et puis de permettre aux voitures Tesla de pouvoir faire de la conduite autonome", a précisé Musk. "Avoir la conduite autonome à grande échelle au moins aux États-Unis, et potentiellement en Europe, en fonction de l'approbation réglementaire", a ajouté le dirigeant, dont les propos ont été repris par Reuters.

Musk a déclaré par ailleurs que le monde devrait continuer à extraire du pétrole et du gaz afin de soutenir la civilisation, tout en développant des sources d'énergie durables. "En réalité, je pense que nous devons utiliser le pétrole et le gaz à court terme, car sinon la civilisation s'effondrera", a déclaré Musk, cité par Reuters. Lorsqu'on lui a demandé si la Norvège devait continuer à forer pour le pétrole et le gaz, Musk a répondu : "Je pense qu'une exploration supplémentaire est justifiée en ce moment".

"L'un des plus grands défis auxquels le monde ait jamais été confronté est la transition vers une énergie durable et vers une économie durable", a aussi lancé le milliardaire. "Cela prendra quelques décennies", a ajouté Musk.