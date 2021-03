Tesla : Elon Musk refuse finalement... de vendre un tweet 1 million de dollars

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla, avait offert lundi de vendre l'un de ses propres tweets en tant que NFT (non-fungible token). Il s'agissait d'un tweet comprenant une chanson relative justement aux NFT, les jetons cryptographiques non fongibles très en vogue actuellement, mais aussi très critiqués. "NFT pour ta vanité. Les ordinateurs ne dorment jamais. C'est vérifié. C'est garanti", pouvait-on entendre dans la très mélodique chanson. Un acquéreur a proposé plus d'un million de dollars à Musk pour acheter ce tweet comprenant la chanson techno et le clip vidéo. Néanmoins, Musk a repoussé l'offre : "En fait, je ne me sens pas tout à fait bien de vendre cela. Je passe".

Actually, doesn't feel quite right selling this. Will pass. >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Je vends cette chanson à propos des NFT en tant que NFT", s'était amusé lundi le dirigeant de Tesla et SpaceX, qui ne pensait peut-être pas remporter un tel succès. En pleine mode des actifs digitaux, les fameux NFT sont actuellement très prisés. Grimes, la musicienne compagne de Musk, a d'ailleurs vendu pour 6 millions de dollars de son travail digital suite à des enchères durant les récentes semaines. Néanmoins, la pratique est controversée et a d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement du gendarme financier américain, la SEC, qui a alerté à propos du risque d'acquérir des actifs basés sur des informations partagées sur les médias sociaux ou sur la simple implication d'une célébrité.

Musk s'intéresse de près aux crypto-actifs, à tel point que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en trésorerie sur le bitcoin. Le plus médiatique des patrons américains a aussi investi dans le dogecoin pour son fils.