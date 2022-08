Tesla : Elon Musk prévoit "une légère récession"

(Boursier.com) — Tesla reste sous surveillance à Wall Street, au lendemain de l'assemblée générale du constructeur de véhicules électriques. Les actionnaires du groupe ont voté en faveur des recommandations du conseil d'administration sur la plupart des propositions, y compris la réélection des administrateurs et la division par trois du nominal. Ils ont néanmoins rejeté les propositions axées sur l'environnement et la gouvernance, relate Reuters. Par ailleurs, Elon Musk a indiqué durant l'assemblée annuelle son point de vue sur l'économie et les perspectives, estimant que "nous aurons une récession". "Je pense que ce sera une récession relativement douce", a nuancé l'homme le plus riche du monde.