Tesla : Elon Musk poussé par Modi à investir significativement en Inde

(Boursier.com) — Tesla progressait encore de 5,3% hier soir à Wall Street sur les 274$, cumulant des gains de plus de 150% depuis le début de l'année ! Elon Musk, directeur général du constructeur texan de voitures électriques, a indiqué que le Premier ministre indien Narendra Modi poussait le groupe à effectuer un investissement significatif dans le pays. Une annonce dans ce sens est attendue sous peu, à en croire Musk, qui a rencontré Modi hier lors de la visite d'État du dirigeant indien aux États-Unis. "Je suis confiant dans le fait que Tesla sera en Inde et nous le ferons aussi rapidement que cela est humainement possible", a lancé l'homme d'affaires. "Nous ne voulons pas nous précipiter pour faire une annonce, mais je pense qu'il est fort probable qu'il y aura un investissement important, une relation avec l'Inde", a ajouté le dirigeant.

Une source de l'agence Reuters avait précédemment déclaré que Musk allait informer Modi de ses projets de création d'une base de production en Inde. Les mois précédents, des cadres de Tesla avaient d'ailleurs visité l'Inde et s'étaient entretenus avec des fonctionnaires et ministres indiens à propos de l'établissement d'une base locale dédiée à la production de véhicules et batteries. Musk a souligné quant à lui le fort potentiel de l'Inde dans l'énergie durable. Il a évoqué aussi l'apport potentiel de son service Internet par satellite Starlink de SpaceX en Inde. Musk a souligné que Modi se souciait vraiment de son pays et poussait donc Tesla à des investissements significatifs locaux, "ce que nous avons l'intention de faire". Un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a tweeté que Modi avait en effet engagé Musk à explorer les opportunités d'investissement en Inde dans la mobilité électrique et le secteur spatial commercial...