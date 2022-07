Tesla : Elon Musk perçoit une baisse de l'inflation !

(Boursier.com) — "L 'inflation pourrait être orientée à la baisse", a indiqué sur Twitter l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX. "Plus de prix des matières premières Tesla ont une tendance à la baisse qu'à la hausse", renchérit l'homme d'affaires, alors que l'inflation américaine avait récemment atteint de nouveaux records, contraignant la Fed à durcir sa politique monétaire de manière accélérée.

Inflation might be trending down

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter