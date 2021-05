Tesla : Elon Musk met encore le feu au dogecoin

(Boursier.com) — Elon Musk fait désormais la pluie et le beau temps dans le petit monde des devises digitales. Le patron de Tesla et SpaceX, qui a pour mémoire plombé le bitcoin hier en s'inquiétant de sa consommation énergétique, met dans le même temps le feu à sa cryptomonnaie favorite, le dogecoin, cet altcoin à l'image du Shiba Inu qui est devenu la star sectorielle des derniers mois. Le 'doge' prend encore 25% sur 24 heures sur CoinMarketCap à plus de 0,52$, pour une capitalisation de 68 milliards de dollars. "Je travaille avec les devs du Doge pour améliorer l'efficience du système de transaction. Potentiellement prometteur", a tweeté Musk, qui avait auparavant sondé les utilisateurs de Twitter à propos d'une éventuelle acceptation du dogecoin par Tesla - sondage qui s'était traduit par un oui massif.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Auparavant, Musk avait surpris par son revirement au sujet du bitcoin. Le milliardaire avait ainsi indiqué dans un tweet mercredi soir que Tesla avait suspendu la possibilité d'acheter une de ses voitures électriques en payant avec du bitcoin, principalement pour des raisons environnementales. "Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. La cryptomonnaie est une bonne idée à plein de niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne doit pas compromettre l'environnement. Tesla ne vendra pas de bitcoins et nous l'utiliserons pour des transactions dès que les mines seront alimentées par des énergies plus durables", avait tweeté l'homme d'affaires.

Le dogecoin, quant à lui, est aussi soutenu par la perspective de son intégration sur la plateforme de trading de Coinbase d'ici six à huit semaines.