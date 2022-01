Tesla : Elon Musk, le tweet sans contexte le plus vu de tous les temps ?

(Boursier.com) — Plus riche du monde, plus imposé au monde... Elon Musk aime les superlatifs, et vient de réussir encore un exploit assez fascinant sur le réseau social média Twitter. En tweetant simplement un "nice" sans aucun contexte, l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, a été retweeté plus de 20 000 fois et 'liké' plus de 260 000 fois. Mais que signifie donc ce "nice" ? Les plus fins connaisseurs estiment que Musk, quelque peu grivois, se réjouit d'avoir atteint les 69 millions de followers sur Twitter, un milestone plutôt inhabituel. Est-ce exact ? Il est possible que le mystère reste entier, et cela vaut peut-être mieux pour tout le monde.

nice

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter