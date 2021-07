Tesla : Elon Musk devant les tribunaux pour l'acquisition de SolarCity

Tesla : Elon Musk devant les tribunaux pour l'acquisition de SolarCity









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les conditions de l'acquisition de SolarCity en 2016 par Tesla chiffonnent certains actionnaires de l'époque. Elon Musk devra défendre cette semaine et la semaine prochaine devant les tribunaux cette opération stratégique, alors que certains estiment le prix de 2,6 milliards de dollars alors déboursé largement surpayé, compte tenu des difficultés financières de la firme, conceptrice de panneaux solaires. Le procès de deux semaines débute ce jour à Wilmington, Delaware. Il s'agit de déterminer si l'opération SolarCity était bien juste pour les actionnaires de Tesla. Plusieurs fonds et gestionnaires d'actifs estiment que Musk a fait pression sur le conseil d'administration de Tesla, à l'époque, pour boucler cette transaction onéreuse alors que SolarCity était à court de cash. Le charismatique milliardaire détenait alors 22% de SolarCity, ce qui le plaçait dans une situation délicate. De plus, la firme avait été fondée par ses cousins. Les actionnaires plaignants demandent à la cour d'exiger de Musk un remboursement à Tesla du montant dépensé.

Musk affirme que le deal était juste et librement négocié par le board de Tesla, sans influence aucune de sa part. L'accord avait en outre été approuvé par les actionnaires, qu'il juge pleinement informés. Enfin, la transaction entrait dans le cadre de la stratégie de Tesla visant à transformer le monde du transport par l'utilisation d'énergies renouvelables pour l'alimentation des flottes de véhicules électriques autonomes. Les actionnaires, au contraire, jugent que Musk a dominé les négociations et poussé Tesla à surpayer l'acquisition, tout en trompant les actionnaires à propos de la santé financière défaillante de SolarCity. A l'époque des faits, Musk possédait plus d'un cinquième du capital de Tesla.