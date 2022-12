Tesla : Elon Musk demande à ses salariés de ne pas se préoccuper de "la folie boursière" actuelle

(Boursier.com) — Tesla semble vouloir confirmer son rebond de mercredi en pré-séance avec un titre qui avance de plus de 4%. L'action, qui a mis fin hier à une série baissière de sept séances, a perdu près de 70% en 2022, enregistrant logiquement le plus mauvais exercice de l'histoire boursière du constructeur. Elon Musk, le directeur général du groupe, a déclaré à ses salariés de ne pas se préoccuper de "la folie boursière" actuelle, estimant que Tesla serait à long terme l'entreprise la mieux valorisée au monde.

"Au fur et à mesure que nous démontrerons une excellente performance continue, le marché reconnaîtra cela", a indiqué le dirigeant dans un mail que s'est procuré 'Reuters'. Dans le même mémo, le milliardaire a demandé à ses employés de mettre les bouchées doubles :"s'il vous plaît, faites tout pour les prochains jours et portez-vous volontaire pour aider à livrer si possible. Cela fera une vraie différence". Des déclarations qui interviennent alors que le constructeur pourrait rater son objectif de livraisons au quatrième trimestre en raison notamment de l'envolée des contaminations au coronavirus en Chine.