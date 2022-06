Tesla : Elon Musk craint le pire pour l'économie et veut supprimer 10% des effectifs

(Boursier.com) — Tesla est attendu en forte baisse à Wall Street. Elon Musk, directeur général du constructeur de véhicules électriques, qui avait récemment fait comprendre à ses employés que le retour au travail en présentiel était indispensable, a indiqué cette fois qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie. C'est du moins ce qu'a appris l'agence Reuters, citant un courriel du milliardaire aux cadres de Tesla. Musk désirerait ainsi supprimer 10% des effectifs du groupe. L'email en question est titré : "Suspendre toutes les embauches dans le monde". Tesla emploie actuellement 100 000 personnes environ au niveau mondial.

Musk n'est pas le premier patron à avertir concernant le risque économique très important. Plus tôt cette semaine, le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, avait indiqué qu'il redoutait un "ouragan" à venir.

Le message de Musk à propos du gel des embauches et des réductions d'emplois attendues intervient deux jours après que l'homme le plus riche du monde a dit aux employés de retourner au travail ou de quitter l'entreprise. Mardi, l'homme d'affaires avait demandé à son personnel de retourner sur le lieu de travail ou de quitter l'entreprise, une demande qui a déjà été repoussée en Allemagne où l'entreprise a une nouvelle usine. "Tout le monde chez Tesla est tenu de passer au moins 40 heures au bureau par semaine", avait écrit Musk dans cet e-mail. "Si vous ne vous présentez pas, nous supposerons que vous avez démissionné".

Musk s'est également engagé hier jeudi dans une dispute sur Twitter avec le milliardaire 'techno' australien et cofondateur d'Atlassian Plc, Scott Farquhar, qui avait raillé la directive dans une série de tweets comme étant "comme quelque chose des années 1950". Musk avait tweeté : "Les récessions remplissent une fonction vitale de nettoyage économique", en réponse à un tweet de Farquhar qui encourageait les employés de Tesla à se pencher sur ses postes de travail à distance.

Fin mai, en réponse à un utilisateur de Twitter lui demandant si l'économie s'approchait d'une récession, Musk avait répondu par l'affirmative, ajoutant qu'il s'agissait d'une "bonne chose". "Cela fait trop longtemps qu'il pleut de l'argent sur les imbéciles. Certaines faillites doivent se produire", avait tranché Musk.

Rappelons que le milliardaire s'est aussi lancé dans une offensive sur le réseau social Twitter, qu'il prévoyait initialement de racheter pour 44 milliards de dollars. Depuis, l'offre a été suspendue le temps d'en savoir plus sur l'ampleur du phénomène des robots et faux comptes sur le réseau social. Les marchés anticipent une possible révision en baisse du prix du deal, compte tenu par ailleurs de la forte baisse des marchés boursiers depuis l'annonce initiale.