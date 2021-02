Tesla : Elon Musk avoue être "un extraterrestre"

Tesla : Elon Musk avoue être "un extraterrestre"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un martien ayant pris l'apparence humaine ? On ne sait pas vraiment de quelle planète vient Elon Musk, mais il l'a tout de même avoué sur Twitter : il est un extraterrestre. Le patron de Tesla, SpaceX, The Boring Co (à ne pas confondre avec The Boeing Co) et Neuralink répondait en fait avec son humour si personnel à la question de l'entrepreneur Kunal Shah sur Twitter. "Elon Musk pourrait finir par diriger plus de quatre entreprises de 500 milliards simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre : comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Tant de questions". "Répondez si vous voyez cela, seigneur noir", questionnait ainsi Shah. "Je suis un extraterrestre", a rétorqué Musk.

I'm an alien

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

L'homme d'affaires pèse désormais 176 milliards de dollars selon l'évaluation en temps réel de Forbes, contre 190 milliards de dollars pour Jeff Bezos. Musk a fait encore sensation ces derniers jours en soutenant en particulier les cryptomonnaies. Tesla a d'ailleurs investi 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin. Son dirigeant a aussi fait la promotion du Dogecoin, un altcoin créé fin 2013, dans lequel il aurait investi pour son fils.