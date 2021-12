Tesla : Elon Musk a vendu pour 14 milliards de dollars de titres depuis son sondage Twitter

(Boursier.com) — Elon Musk, le directeur général de Tesla, a vendu encore pour 884 millions de dollars de titres de la société hier jeudi. Depuis début novembre et son fameux sondage Twitter sur le sujet, le milliardaire a écoulé pour environ 14 milliards de dollars d'actions Tesla, selon des avis boursiers. Le charismatique patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète tout juste désigné "personnalité de l'année" par le magazine Time et le Financial Times, devrait toutefois être très lourdement imposé. Face aux critiques, et plus précisément à celles de la sénatrice Elizabeth Warren, l'homme d'affaires a rappelé tout récemment sur Twitter : "Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année".

Alors que le cours de bourse de Tesla a perdu un quart de sa valeur depuis les pics du mois de novembre, Musk affiche toujours une fortune colossale évaluée à 244 milliards de dollars par Forbes. En comparaison, la 'médaille d'argent' Jeff Bezos pèse 195 milliards de dollars.

Musk a très activement cédé des actions Tesla depuis novembre et son sondage Twitter, où il soumettait à ses millions de followers la possibilité qu'il cède 10% de sa participation au capital de Tesla. Néanmoins, le fantasque patron a dans le même temps exercé des options pour un nombre d'actions sensiblement équivalent à celui qu'il a vendu.