Tesla électrise Wall Street

(Boursier.com) — Tesla n'avait plus suscité un tel enthousiasme en bourse depuis des mois. Le titre s'enflammait hier soir de 5% supplémentaires en post-séance vers les 250$, après avoir déjà grimpé de 4,6% à la clôture de Wall Street. Il faut dire que le groupe d'Elon Musk s'affiche désormais comme l'acteur incontournable du marché de l'automobile électrique. Ainsi, General Motors a annoncé hier qu'il s'associait à Tesla pour tirer parti du réseau de superchargeurs du constructeur texan. Cette annonce intervient deux semaines seulement après que Ford a annoncé un partenariat similaire avec Tesla pour permettre l'accès des véhicules Ford au réseau de recharge de Tesla. Le réseau de superchargeurs Tesla sera donc ouvert aux conducteurs GM à partir de 2024 et nécessitera initialement l'utilisation d'un adaptateur. D'ici 2025, GM prévoit que ses véhicules électriques auront une entrée NAC qui permettra un accès direct aux superchargeurs Tesla. Ce réseau de recharge étendu coïncide avec la stratégie plus large de GM visant à électrifier sa flotte.

"Cette collaboration est un élément clé de notre stratégie et une prochaine étape importante dans l'élargissement rapide de l'accès aux chargeurs rapides pour nos clients", a déclaré Mary Barra, la directrice générale de GM. "Non seulement cela contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients, mais cela pourrait également aider l'industrie à adopter une norme de recharge nord-américaine unique".