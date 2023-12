Tesla électrise Shanghaï !

(Boursier.com) — Tesla reste suivi à Wall Street ce mercredi, alors que le constructeur automobile se prépare à lancer une nouvelle version de son modèle Y dans son usine de Shanghaï, selon Bloomberg News. La production pourrait commencer dès la mi-2024...

Le groupe a par ailleurs acheté une vaste parcelle de terrain dans la mégalopole chinoise pour y installer une usine où le groupe construirait ses "méga-batteries" Megapack, selon l'agence de presse locale Xinhua. Le constructeur automobile américain produirait ainsi 10.000 batteries massives par an dans l'usine située dans la zone franche de Lingang à Shanghaï, une fois la construction de l'usine terminée. Un accord d'acquisition de terrains a été signé récemment, a encore indiqué Xinhua. "Après avoir sécurisé le site, Tesla lancera officiellement le projet avec des mesures substantielles prises pour que la production soit opérationnelle", a déclaré Gao Shen, analyste indépendant cité par le South China Morning Post...

Nouvelles positives

Le titre du géant texan de l'automobile électrique a récemment profité en bourse des informations selon lesquellesl'administration Biden devrait relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Ainsi, Washington envisagerait selon le Wall Street Journal d'augmenter les droits de douane sur certains produits chinois, notamment les véhicules électriques. Le WSJ cite à ce sujet des personnes ayant connaissance du dossier... Il s'agirait à première vue d'une nouvelle positive pour Tesla, alors que les exportations chinoises de véhicules ont augmenté ces dernières années, alimentées par la surcapacité et le ralentissement de la demande intérieure sur le plus grand marché automobile du monde... Cela ferait suite à une demande adressée le mois dernier à l'administration Biden par un groupe bipartisan de législateurs US d'augmenter les droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine et d'étudier les moyens d'empêcher les entreprises chinoises d'exporter vers les États-Unis depuis le Mexique.

Les automobiles chinoises sont pour l'heure déjà confrontées à une taxe de 25% introduite sous l'administration Trump et prolongée sous Biden. Le gouvernement américain débattrait des droits de douane imposés durant l'ère Trump sur environ 300 milliards de dollars de produits chinois et pourrait conclure au début de l'année prochaine une révision, selon le WSJ. L'administration Biden envisage également de réduire les droits de douane sur certains produits de consommation chinois que les responsables ne considèrent pas comme "stratégiquement essentiels"... Notons enfin que l'affaire n'est pas sans risque pour Tesla, qui produit aussi en Chine et pourrait pâtir d'un durcissement du conflit sino-américain.