Tesla : Dojo gourmand en puces

(Boursier.com) — TSMC (Taiwan Semiconductor) va recevoir des commandes supplémentaires destinées au superordinateur Dojo de Tesla, selon l'Economic Daily News. Citant des sources industrielles, EDN rapporte ainsi que le constructeur de véhicules électriques devrait doubler ses commandes à 10.000 puces D1 l'an prochain, puis augmenter encore la cadence en 2025. Rappelons que le titre Tesla s'était enflammé lundi dernier à Wall Street, sur une note de Morgan Stanley mettant en particulier en avant le potentiel de Dojo, qui sert notamment au traitement et à la reconnaissance vidéo de vision pour former des modèles d'apprentissage soutenant les progrès constants de l'Autopilot. Dojo pourrait ajouter jusqu'à 500 milliards de dollars à la valorisation de Tesla en bourse, par l'adoption accélérée des robotaxis et des services de réseau, juge Morgan Stanley.