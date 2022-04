Tesla dévoile un trimestre record

(Boursier.com) — Tesla a amplement convaincu hier soir par ses derniers chiffres trimestriels. Le groupe d'Elon Musk a musclé sa rentabilité grâce aux augmentations de prix, et se montre confiant dans la résolution des problèmes de supply chain. Après un profit record sur le trimestre clos, Tesla anticipe une forte progression de sa production cette année. Musk a en outre promis un robot taxi pour 2024.

Tesla a réalisé au premier trimestre fiscal un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars et une croissance de 81% de ses revenus. Le titre réagissait hier soir en forte hausse après bourse, s'adjugeant plus de 5% à Wall Street.

Musk, homme le plus riche du monde qui vient de lancer une offensive sur le réseau social Twitter, dont il a pris 9,1% du capital et qu'il propose d'acquérir pour plus de 43 milliards, peut se réjouir. Les résultats affichés par Tesla devraient déclencher une compensation financière plutôt sympathique de 23 milliards de dollars... Le fantasque patron ne reçoit pas de salaire, mais son package de rémunération requiert que la capitalisation de Tesla et sa performance financière atteignent certains seuils croissants.

L'homme d'affaires a aussi estimé raisonnable d'anticiper une croissance de 60% des livraisons cette année, et reste confiant dans l'atteinte d'un objectif de 50% de progression de ces livraisons sur plusieurs années, ce qui offre au groupe une extraordinaire visibilité. Le milliardaire admet que les usines ont fonctionné en dessous de leur capacité depuis plusieurs trimestres, la chaîne d'approvisionnement constituant un facteur limitant, ce qui devrait persister sur le reste de l'année.

Les hausses de prix ont compensé la croissance des dépenses (sur le lithium notamment) et devraient produire encore leur effet dans les 6 à 12 prochains mois, puisqu'elles dépassent l'inflation des coûts.

Les sites d'Austin et de Berlin devraient par ailleurs compenser la faiblesse chinoise passagère du fait des restrictions sanitaires. Tesla a perdu l'équivalent d'un mois de volume de production à Shanghai du fait des fermetures liées au Covid-19. La production y a repris partiellement, mais un impact est encore attendu au deuxième trimestre. Les nouvelles usines devraient monter en puissance et réduire la dépendance vis-à-vis de la production chinoise.

Sur le trimestre clos fin mars, Tesla a livré des revenus de 18,8 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 17,8 milliards. La revente de crédits carbone aux concurrents a permis au groupe d'engranger 679 millions de dollars, 31% de plus que l'an dernier, ce qui a aussi gonflé les revenus. Le bénéfice trimestriel par action a été de 3,22$, contre un consensus de 2,26$. L'Ebitda par véhicule livré a grimpé de plus de 60% à 16.200$ environ.

Musk a également glissé que le groupe allait avoir quelques annonces enthousiasmantes à faire dans les prochains mois concernant la sécurisation des matières premières pour batteries. Il espère aussi une production de masse d'un robot taxi sans volant ni pédale en 2024.