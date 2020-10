Tesla dévisse après la publication des livraisons trimestrielles

(Boursier.com) — Tesla tombe de 3% avant bourse à 434$ à Wall Street, alors que le groupe vient de publier ses chiffres de production et de livraisons pour le troisième trimestre. Le Californien de Palo Alto indique avoir produit plus de 145.000 véhicules sur le trimestre clos et livré près de 140.000 unités. Le constructeur a ainsi produit 16.992 Model S&X et 128.044 Model 3&Y, ce qui donne un total de 145.036 unités. Tesla a livré 15.200 Model S&X, ainsi que 124.100 Model 3&Y, soit un total de 139.300 véhicules. Le stock de nouveaux véhicules a décliné un peu plus sur le trimestre, le groupe améliorant encore son efficacité.

Le bénéfice net trimestriel et le cash flow seront annoncés quant à eux avec le reste de la performance financière, lors de la publication des comptes du troisième trimestre. Tesla ajoute que son décompte en matière de livraisons doit être perçu comme assez conservateur, "puisque nous ne comptabilisons une voiture en livraison que lorsqu'elle est transférée au client et que tous les papiers sont en règle". Les chiffres finaux pourraient varier de 0,5% ou plus.

Elon Musk, charismatique et fantasque patron du leader californien de l'automobile électrique, a par ailleurs indiqué sur le réseau social média Twitter que le constructeur allait faire son entrée sur le marché indien dès l'année prochaine.