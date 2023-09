Tesla : des ventes chinoises en progression en août, mais...

(Boursier.com) — Tesla , qui décrochait de plus de 5% à Wall Street vendredi sur de nouvelles baisses de prix de ses véhicules, a affiché une performance honorable en Chine au mois d'août. Selon les données révélées ce jour par la CPCA (China Passenger Car Association) locale, le constructeur texan de véhicules électriques a vendu 84.159 unités de ses véhicules fabriqués en Chine au mois d'août, soit une croissance de 9,3% en comparaison de l'an dernier. En particulier, les ventes des Model 3 et Y fabriqués en Chine ont grimpé de près de 31% en comparaison du mois antérieur. Notons tout de même que cette performance mensuelle est très inférieure à celle du rival BYD, qui a enregistré en août des livraisons en progression de 57% en glissement annuel à plus de 274.000 unités. La concurrence locale demeure donc rude, avec également Xpeng et Xiaomi, ainsi que Li Auto ou Nio.