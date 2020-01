Tesla : des regrets mais...

(Boursier.com) — Des regrets mais... Joe Osha, analyste chez JMP Securities, explique à 'Bloomberg TV' regretter d'avoir dégradé le titre Tesla à 'conserver' le 3 octobre dernier. Il faut dire que le titre du constructeur automobile a plus que doublé depuis, et se négocie sur des plus hauts historiques. "J'aurais préféré ne pas le faire", affirme l'analyste. Ce dernier relativise toutefois sa décision, expliquant qu'il ne serait toujours pas acheteur de l'action compte tenu du niveau de valorisation actuelle.

"En tant qu'analyste, chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation pas très bonne où vous avez raté un gros mouvement sur un titre, vous êtes toujours tenté de céder... Mais je pense que je ne fais pas mon travail si je dis aux gens d'acheter une action à 20 fois l'Ebitda".

S'il se montre donc plutôt réticent à acquérir le titre, l'analyse accorde beaucoup de crédit à Elon Musk et à son entreprise qui est "vraiment la seule façon de jouer les véhicules électriques en ce moment". Pour Joe Osha, "c'est un peu choquant, qu'au début de l'année 2020, les principaux équipementiers automobiles aux États-Unis et en Europe n'aient toujours pas de produit qui puisse concurrencer Tesla... Le positionnement concurrentiel de Tesla est génial".