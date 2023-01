Tesla : des plans d'expansion contrariés à Shanghai ?

(Boursier.com) — Tesla hésite avant bourse à Wall Street. Selon l'agence Bloomberg, l'expansion de l'usine du constructeur texan de voitures électriques Tesla à Shanghai a été retardée. L'agence cite des personnes proches du dossier, qui évoquent des problèmes de données qui risquent de mettre un frein à l'ambition du constructeur américain de continuer à se développer en Chine. L'expansion dite de "phase trois" devait initialement commencer au milieu de l'année et aurait vu la capacité de l'usine doubler pour atteindre environ 2 millions de voitures par an, ont déclaré les sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement.

Certains responsables du gouvernement central chinois se seraient dits préoccupés par le fait qu'une entreprise américaine connectée à l'initiative Internet depuis l'espace d'Elon Musk, Starlink, ait une si grande présence dans la plus grande économie d'Asie, a déclaré l'une des sources. Alors que les voitures Tesla ne sont pas pourvues d'équipements Starlink, qui permettraient aux utilisateurs de contourner le grand pare-feu chinois, Pékin est de plus en plus préoccupé par la sécurité des données et la stabilité sociale. Elon Musk est rappelons-le directeur général de Tesla et de SpaceX, qui a commencé à lancer des satellites Starlink en 2019.

En outre, le président américain Joe Biden pourrait provoquer une nouvelle escalade dans les relations américano-chinoises, avec un décret imposant de nouveaux contrôles sur les projets chinois des entreprises et des investisseurs américains, rapporte Hans Nichols d'Axios. Les termes finaux n'auraient pas encore été approuvés, mais il semble que ce décret exécutif se concentrerait sur l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, et n'inclurait pas la biotechnologie ou les batteries. Il serait peu probable que les responsables dévoilent l'ordre avant que le secrétaire d'État Tony Blinken n'effectue sa première visite en Chine, prévue pour février.