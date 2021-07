Tesla : des livraisons record au 2 trimestre !

Tesla : des livraisons record au 2 trimestre !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla a annoncé vendredi avoir produit un nombre record de 206.421 véhicules électriques au 2e trimestre, et en avoir livré 201.250, un chiffre globalement en ligne avec les attentes des marchés, et plus que doublé par rapport aux 91.000 livraisons sur la même période de 2020, marquée par la crise du coronavirus.

Les analystes financiers sondés par le cabinet FactSet tablaient sur 207.000 véhicules livrés et ceux du consensus Refinitiv s'attendaient à 200.258 livraisons au 2e trimestre. Au 1er trimestre 2021, Tesla avait fait état de 184.800 ventes.

Les marchés ont réceptionné ces chiffres avec prudence, le titre Tesla progressant légèrement, de 0,06% à 678,38$ en séance. Depuis le début de l'année, le cours de Tesla est à la traîne avec un recul de 3,8% (contre +15,8% pour le S&P 500, dont il est un composant), mais il a été multiplié par 2,5 depuis un an.

Impact limité de la pénurie de composants

Dans le détail, Tesla a produit sur la période avril-juin 204.081 berlines Modèle 3 (le plus abordable) et SUV compacts Modèle Y, mais seulement 2.340 berlines de luxe Modèle S et SUV haut de gamme Modèle X. Le groupe a livré 199.360 Modèles 3/Y et 1.980 Modèles S/X. Sur le segment haut de gamme, l'attentisme a prévalu en raison du report du lancement du nouveau Modèle S, initialement prévu en février, mais qui s'est finalement produit courant juin, et a peu impacté le trimestre.

Les analystes jugent que le groupe s'est bien comporté malgré les problèmes de pénurie de composants automobiles, qu'Elon Musk, le patron de Tesla, avait qualifié en juin de "plus gros challenge (pour Tesla), surtout concernant les microcontrôleurs. Je n'ai jamais rien vu de tel", avait il ajouté.

Vendredi, Tesla a estimé dans un communiqué que "nos équipes ont fait un travail remarquable pour faire face aux défis de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique", qui affectent l'ensemble de la filière automobile mondiale depuis la crise du Covid-19.

Rebond des ventes en Chine en mai

Les marchés restent prudents, estimant que la pénurie de composants va se poursuivre sur plusieurs trimestres. Les analystes surveillent aussi de près les ventes de Tesla en Chine, où la concurrence est féroce avec les groupes locaux (NIO, Xpeng,Li Auto...) et où l'image du groupe californien a été écornée récemment. Tesla a dû rappeler 285.000 véhicules pour un problème technique et fait face à des plaintes de clients estimant avoir été mal servis.

Les ventes du groupe en Chine n'ont pas été publiées pour l'ensemble du 2e trimestre. Celles de mai ont atteint 21.936 pour les Modèles 3 et Y, un rebond par rapport à avril, mais en-deçà des chiffres de mars. Les ventes de juin devraient être communiquées dans les prochains jours.

Le bitcoin pourrait peser sur les comptes du 2e trimestre

Au-delà des ventes de véhicules, les analystes peinent à estimer les résultats financiers de Tesla au 2e trimestre, dont la publication est attendue vers le 28 juillet. La hausse des coûts des composants pourrait peser (bien que le groupe ait récemment relevé ses prix de vente pour y faire face).

Les comptes devraient en outre être affectés par la chute du bitcoin durant le trimestre, alors que Tesla a annoncé en février avoir acquis pour 1,5 Md$ de la cryptomonnaie pour sa trésorerie. Depuis février, le cours du bitcoin est passé d'environ 50.000$ à 35.000$.