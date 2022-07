Tesla : des livraisons plombées par les fermetures en Chine, mais une accélération attendue

(Boursier.com) — Les livraisons de Tesla au deuxième trimestre ont été au nombre de 254.695 unités, contre un consensus voisin de 256.000. Bien qu'au-dessus du niveau d'il y a un an, ces livraisons ressortent donc sans grand relief, avec une première baisse séquentielle en plus de deux ans, attribuée aux blocages en Chine - plus directement, à la fermeture de son usine de Shanghai - et aux perturbations associées de la chaîne d'approvisionnement. Les attentes de Wall Street avaient déjà été fortement revues à la baisse par rapport à un niveau d'environ 350.000 au début du trimestre. La production affiche une situation comparable, en hausse sur l'année mais en baisse par rapport au trimestre antérieur. Elon Musk, patron du groupe, avait il est vrai bien mis en garde contre un "trimestre très difficile", se montrant plus optimiste quant aux perspectives du second semestre. Quoi qu'il en soit, le Financial Times relève que les livraisons du premier semestre totalisent 564.000 unités et que Tesla fait face à une montée en flèche pour atteindre l'objectif de 1,5 million pour l'année fiscale que Musk s'était fixé en avril. Le consensus FactSet est à 1,386 million.

Tesla a produit 258.580 véhicules au deuxième trimestre. Le groupe a indiqué que la production et les livraisons du deuxième trimestre avaient eu lieu malgré "les défis continus de la chaîne d'approvisionnement et les fermetures d'usines indépendantes de notre volonté". Le constructeur a également révélé que juin était le "mois de production de véhicules le plus élevé de l'histoire de Tesla", faisant allusion à un possible troisième trimestre fort à venir. Compte tenu du commentaire concernant la production de juin, il semble que Tesla pourrait enfin avoir surmonté ses problèmes affectant la gigafactory de Shanghai, qui a été fermée pendant la majeure partie d'avril et a mis un certain temps à atteindre les niveaux d'avant la fermeture. La montée en puissance des nouvelles usines d'Austin et de Berlin pourrait également jouer favorablement.